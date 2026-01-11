قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نشأت الديهي: البرلمان الجديد أمام اختبار حقيقي وننتظر نوابا يفهمون المرحلة

البرلمان
قسم التوك شو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان الحالي يتحمل عبئًا كبيرًا، في ظل تطلعات وانتظارات واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن هذا البرلمان جاء بعد "مخاض صعب وولادة متعثرة"، وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن المطلوب من البرلمان الجديد أن يكون معبرًا عن طموحات الناس ومطالبهم الحقيقية، مشددًا على أن الأداء البرلماني لا يجب أن يقتصر على الصراخ أو المشاحنات، قائلًا: "لا يكفيني نائب يزعق ويتخانق، أنا عايز نائب فاهم المرحلة والصوت والحلول".

 المرحلة الحالية تتطلب عملًا جادًا


وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب عملًا جادًا من جميع الجهات والهيئات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن النجاح في الانتخابات ليس نهاية الطريق، بل بدايته، ومخاطبًا النواب بقوله: "أنتوا نجحتوا… أنتم أكبر من كده".


وأشار إلى أن البرلمان القوي سيكون عامل ضغط إيجابي على الحكومة والإعلام معًا لتحسين الأداء، موضحًا أن أمام البرلمان فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز جديد يبهر المواطنين. 


وأضاف أن أي عمل حكومي يبتعد عن المواطن لن يحقق أهدافه، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يؤكد دائمًا على أهمية التواصل مع الناس.

نشأت الديهي البرلمان البرلمان الجديد البرلمان الحالي

