جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة

بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة من المخبوزات الغير تقليدية و المختلفة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة.

مقادير بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة



● 2 ونصف كوب دقيق

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● نصف كوب ماء

● 2 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 بيضة

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة صغيرة ملح

● 1 و1/2 ملعقة باكينج باودر

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

● نصف كوب جبنة جودة مبشورة

● 3 قطع جبنة مثلثات

طريقة تحضير بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة



يخلط جميع المكونات معا في العجان و تترك العجينة حتي ترتاح

ثم تشكل و تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج

وتقدم