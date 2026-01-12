جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة

بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة من المخبوزات الغير تقليدية و المختلفة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة.
مقادير بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة
● 2 ونصف كوب دقيق
● 2 ملعقة كبيرة نشا
● نصف كوب ماء
● 2 ملعقة كبيرة زبدة
● 1 بيضة
● 1 ملعقة كبيرة سكر
● 1 ملعقة صغيرة ملح
● 1 و1/2 ملعقة باكينج باودر
● 3 ملعقة كبيرة زيت
● نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
● نصف كوب جبنة جودة مبشورة
● 3 قطع جبنة مثلثات
طريقة تحضير بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة
يخلط جميع المكونات معا في العجان و تترك العجينة حتي ترتاح
ثم تشكل و تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج
وتقدم