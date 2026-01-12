جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة

طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة
طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة

بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة من المخبوزات الغير تقليدية و المختلفة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة.

مقادير بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة


● 2 ونصف كوب دقيق

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● نصف كوب ماء

● 2 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 بيضة

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة صغيرة ملح

● 1 و1/2 ملعقة باكينج باودر

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

● نصف كوب جبنة جودة مبشورة

● 3 قطع جبنة مثلثات

طريقة تحضير بسكوت بالجبنة الشيدر والجودة


يخلط جميع المكونات معا في العجان و تترك العجينة حتي ترتاح
ثم تشكل و تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج
وتقدم

