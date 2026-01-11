أحلى من المحلات.. طريقة عمل كشري بالكبدة في البيت

كشري بالكبدة من الأكلات الشعبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويحرص العديد على شرائها من المحلات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشري بالكبدة، فيما يلي…

مقادير كشري بالكبدة



● كبدة شرائح

● أرز

● مكرونة مرمرية

● مكرونة سباجيتي

● شعرية

● عدس بجبة منقوع

● حمص الشام مسلوق

● عصير طماطم

● شطة ناعمة

● كمون ناعم

● عصير ليمون

● خل

● ثوم

● بصل

● فلفل حار

● ملح

● فلفل أسود

● بصل محمر

طريقة تحضير كشري بالكبدة



يشوح العدس والأرز في الزيت في إناء على النار مع البصل المحمر

يضاف الحمص والماء ويقلب الخليط ثم توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط حتى النضج

يمكن أن تشوح الشعرية في الزيت وتضاف لخليط العدس

تسلق المكرونة في الماء في إناء على النار

للصلصة:

يشوح البصل المفروم في الزيت فى اناء على النار

يضاف الثوم المفروم ثم عصير الطماطم ويقلب كل الخليط

يضاف الملح والفلفل والشطة حسب الرغبة

يترك الخليط على النار يتسبك

للدقة:

يخلط الثوم والكمون والشطة والملح والخل والماء

للكبدة:

تتبل الكبدة بالملح والثوم وعصير الليمون والكمون والخل

يشوح الخليط فى الزيت فى إناء على النار

التقديم:

يغرف خليط الأرز والعدس مع المكرونة المسلوقة

يضاف على الوجه خليط الصلصة والكبدة والبصل المحمر والحمص المسلوق حسب الرغبة

يمكن أن يقدم خليط الكبدة مع الخبز الفينو .