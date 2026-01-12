لاعب المقاولون السابق: السنغال في المتناول.. يجب الضغط عليهم من أول دقيقة

أعرب أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، عن رضاه التام بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام نظيره كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال حمودة في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: حسام حسن نجح في المطلوب وصعد بمنتخب مصر على حساب منتخب كبير مثل كوت ديفوار.

وأضاف: سر انتصار منتخب مصر على كوت ديفوار لأننا كنا أصحاب المبادرة، وإمام عاشور كان له دور كبير في المباراة وحسام حسن نجح في استغلال قدراته.

وتابع: توقعت مشاركة حسام عبد المجيد في تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام كوت ديفوار، وبالفعل شارك وساهم في عمل العمق الدفاعي.

وواصل: يجب على حسام حسن مواجهة السنغال بضغط هجومي مكثف من أول دقيقة، لأنهم علموا طريقة لعبنا بشكل جيد.

وأكمل: منتخب السنغال في المتناول وأقل من كوت ديفوار، ومصر قادرة على تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية.