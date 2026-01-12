قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
فن وثقافة

في ذكراها.. سبب عدم قدرة عمل كريمة مختار بالسينما في البداية واسمها الحقيقي

كريمة مختار
كريمة مختار
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة كريمة مختار والتى أشتهرت فى الدراما المصرية بماما نونا عقب نجاح شخصيتها فى مسلسل يتربي فى عزو مع يحيى الفخراني.

ورحلت عن عالمنا كريمة مختار يوم 12 من شهر يناير عام 2017 بعد صراع مع المرض بسبب تقدمها فى السن، وحضر جنازتها عدد كبير من نجوم الفن المصري.

نبذة عن حياة كريمة مختار (ماما نونا)

ولدت كريمة مختار في القاهرة باسم عطيات محمد البدري، وذلك عام 1934، ودرست كريمة مختار فى المعهد العالي للقنون المسرحية ، وقدمت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال في الإذاعة، وعملت لسنوات في اﻹذاعة ولم تستطع العمل في السينما في البداية بسبب رفض عائلتها، إلى أن جائتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش.

وشاركت في بطولة العديد من الأفلام بشخصية الأم بكافة تنويعاتها، ومن أفلامها الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص، كما أدت كذلك شخصية الأم في الدراما التلفزيونية، من مسلسلاتها يتربى في عزو، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة.

أخر أعمال كريمة مختار فى الدراما

وقدمت الراحلة رحلة طويلة فى الفن سواء فى السينما أو الدراما وكان أخر أعمالها فى التلفزيون مسلسل المرافعة والذي قدمته عام 2014 بمشاركة الفنان تامر عبد المنعم وكانت تجسد فيه كريمة مختار شخصية الحاجة بركة.

أسرار أعمال كريمة مختار 

وكشفت الراحلة، خلال أحد حواراتها، أن أحب عمل لها خلال مشوارها الفنى هو فيلم "الحفيد"، موكدة أنها تعتز به للغاية، وتعتبره من أفضل وأحب أعمالها لأنه يرصد فترة مهمة فى حياة مصر الاجتماعية.

وكانت الراحلة ليست المرشحة الأولى للعمل، فقد سبقها الفنانة إحسان القلعاوي، التى اعتذرت بعد قراءة السيناريو، لتحل كريمة مختار بدلًا منها، وحدث خلاف بينها وبين المنتج أثناء التصوير بسبب اختلاف فى وجهات النظر، إلا أن المشاركين فى العمل تدخلوا لحل الأزمة.

وكشف الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش عن شخصية والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار في المنزل، مؤكدا انه تلقي هذا السؤال عدة مرات من المعجبين منذ ظهور مسلسل حمادة عزو .

وأضاف: امي كانت لا تعرف "الحال المايل" وهي حنينة وطيبه في كل شئ لكن أمام المبادئ والقيم تظهر بشكل مختلف تماما.

وأشار إلى أن كريمة مختار كانت اجتماعية جدا وتعشق تجمع العائلة وليس لها حفلات الوسط الفني، قائلا: امي كانت صارمة للغاية خصوصا في تربيتي انا واخي وقت اللزوم فقط .

قال الفنان يحيى الفخراني، إن النجمة الراحلة كريمة مختار، لم تبكي أثناء مشهد وفاتها فى مسلسل يتربي فى عزو.

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه بعد الانتهاء من التصوير ظلت تبكي.

ولفت إلى أن الراحلة هدى سلطان كانت مرشحة لـ دور ماما نونا، قبل توجيه الدور لـ كريمة مختار.

وأوضح أنه كان يتواصل مع كريمة مختار قبل وفاتها وفى كل عيد أم يتواصل معها.

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

