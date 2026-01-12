قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: استمرار بيع كيلو اللحوم البلدية بـ290 جنيهًا بمنافذ منفلوط

محافظ أسيوط: استمرار بيع كيلو اللحوم البلدية بـ290 جنيهًا بمنافذ منفلوط
استمرار بيع كيلو اللحوم البلدية بـ290 جنيهًا بمنافذ منفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار طرح وبيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو من خلال منافذ البيع التابعة للمحافظة بعدد من المراكز والأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

طرح اللحوم بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال، واصلت تشغيل منفذ بيع اللحوم البلدية الكائن بشارع عمر بن الخطاب أمام مقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة منفلوط، وطرح اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف المحافظ أن اللحوم المطروحة للبيع يتم توفيرها من مزارع الثروة الحيوانية، وتخضع للإشراف البيطري الكامل، ويتم ذبحها داخل المجازر الآلية المعتمدة، مع متابعة مستمرة من نواب رئيس المركز، لضمان جودة المنتجات وسلامتها، ومنع استغلال بعض التجار، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع بجودة عالية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة التي تنفذها محافظة أسيوط بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرات الحكومية الداعمة للأسر البسيطة والمتوسطة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سبق توجيه رؤساء المراكز بضرورة التوسع في افتتاح منافذ بيع إضافية بجميع القرى والمراكز، لتوفير بدائل شرائية آمنة للمواطنين، والتصدي لممارسات الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق.

أسيوط اللحوم البلدية منافذ البيع أسعار مناسبة ضبط الأسواق أخبار أسيوط مركز منفلوط

