أنواء الفيضة الكبيرة.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة على الإسكندرية

سقطت أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية عصر اليوم /الاثنين/، صاحبها انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع أمواج البحر وزيادة كبيرة في سرعة الرياح، وذلك تزامنا مع نوة "أنواء الفيضة الكبيرة"، فيما استمرت حركة تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وقرر محافظ الاسكندرية أحمد خالد رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع أي تراكمات وتجمعات للأمطار وكسحها.. وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات علي مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات لضمان سرعة الانتقال.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي، خاصة في الأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة، والتأكد من جاهزية وانفخاض البيارات ومحطات رفع المياه.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح، إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.. ومن جهتها، عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

جدير بالذكر أن نوة "أنواء الفيضة الكبيرة" شديدة الأمطار، وتستمر ستة أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.