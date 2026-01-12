قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

متهالك ومظلم.. الأهالي يطالبون برفع كفاءة وإنارة سلم الشرابية

سلم مشاه الشرابية بدون انارة
سلم مشاه الشرابية بدون انارة
وسام مختار

طالب عدد من أهالي منطقة الشرابية الجهات المعنية بسرعة التدخل لرفع كفاءة سلم المشاة بالمنطقة الواصل بين شارع مهمشة بالشرابية وشارع أحمد حلمي بشبرا، أعلى محطة وورش سكك حديد مصر، وتحسين مستوى الإضاءة به، بعد أن أصبح يشكّل مصدر قلق حقيقي للمواطنين، خاصة خلال فترات المساء والليل.

وأكد الأهالي في شكواهم لـ صدى البلد أن ضعف الإضاءة داخل السلم، إلى جانب تهالك بعض أجزائه، يعرّض المارة لمخاطر متعددة، من بينها التعثر والسقوط، فضلًا عن زيادة الشعور بعدم الأمان، لا سيما لكبار السن والنساء والأطفال.

وأشاروا إلى أن السلم يُعد ممرًا حيويًا يربط بين مناطق سكنية مكتظة، ويعتمد عليه عدد كبير من المواطنين يوميًا في التنقل.

وأوضح بعض السكان أن الشكاوى تكررت خلال الفترات الماضية، مطالبين بتركيب كشافات إنارة حديثة، وإجراء أعمال صيانة شاملة تشمل الأرضيات، والأسوار الجانبية، والسقف، بما يضمن سلامة المستخدمين ويعيد للسلم دوره الخدمي بشكل لائق.

كما دعا الأهالي إلى إدراج سلم الشرابية ضمن خطط التطوير العاجلة، مؤكدين أن تحسين البنية التحتية للممرات العامة ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة، ويعزز الشعور بالأمان داخل الأحياء الشعبية.

وينتظر سكان الشرابية تحركًا سريعًا من الجهات التنفيذية، استجابة لمطالبهم، خاصة مع زيادة الاعتماد على السلم كوسيلة عبور أساسية.

ويعمل موقع “صدى البلد” دائمًا على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

