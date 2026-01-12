برلماني بالغربية: قسم اليمين بمجلس النواب تكليف لخدمة الوطن ورعاية هموم الشارع المصري

أكد البرلماني محمد منير ربيع عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أن قسم اليمين بمجلس النواب تكليف لخدمة الوطن ورعاية هموم الشارع المصري دعما للقيادة السياسية الحكيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا بقوله "جمهورية مصر الجديدة تتطلب تضافر كل جهود الشرفاء والرجال الوطنيين لدعم الاستقرار الاقتصادي ودعم أبناء الأمة ".

حلف القسم الدستوري



جاء ذلك عقب إقرار البرلماني وأداءه القسم الدستوري في أول الجلسات الافتتاحية لمجلس النواب 2026م بالعاصمة الإدارية .



دعم الوطن والقيادة السياسية



واضاف "منير " أنه حاملا أمانة تمثيل الشعب ومسؤولية الدفاع عن قضاياه ،وفيا لقسمه ومتعهدا أمام الله والناس بالالتزام بأحكام الدستور والقانون وبأداء دوره التشريعي والرقابي بكل إخلاص وتجرد، وأن يسعى بكل جهد إلى خدمة أبناء دائرته والإسهام في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم.

وشهدت الجلسة أداء أعضاء المجلس المنتخبون والمعينون، اليمين الدستورية، إيذانا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لمدة خمس سنوات، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

دعوة رئيس الجمهورية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وفقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

استمرار الانعقاد العادي

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة.