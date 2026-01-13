أحمد عصام كامل: أتمنى تقديم شخصية بليغ حمدي وهذا حلم حياتي

قال الفنان احمد عصام كامل انني عذبت والدي في قصص البنات وحكايتي معاهم، وكان يعطيني شوكولاته أعطيها للبنت اللي بحبها.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة ، أن زواجه من الفنانة سلمى ماهر أجاب اننا عشنا قصة حب وتفاهم واحترام واختارنا بعض وهي بتساعدني جدا وهيا ممثلة موهوبة وقدمت اولي أدوارها في مسلسل " ٨٠ باكو " ولكنها لسه في البداية ، وبقالنا سنة زواج.

وأوضح المخرج عصام السيد، ان أكثر حاجه بيخاف منها احمد الضلمه وبيحب اللون الأحمر وهو بيحب النوم جدا ، وبيحب يراضي كل الناس وبيحب السهر وبيسمع مزيكا كتير ، ولا يعرف الطبخ وبيحب الاكل

وأشار الفنان احمد عصام إلى أن والدي لو لم يكن مخرجا كان سيكون طبيب نفسي ، واختلف معه في الملابس ، وهو بيهب يجيب لينا كل حاجه ومش بيدلع نفسه ، ووالدي بيحب البيت جدا وايضاً الشجر ، وبيحب الفسيخ والرنجة

وعلي جانب آخر أشار المخرج عصام السيد، أنه اتمني العمل مع الراحل فؤاد المهندس ، ولو احمد ابني مش فنان كان ممكن يبقي ناقد فني

بينما قال أحمد عصام، أتمنى تقديم شخصية بليغ حمدي ونفسي اعمل مع اياد نصار ومحمد ممدوح ، واتمني أعيش مع والدي في مكان فيه بحر وخضرة.