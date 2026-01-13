بفستان بيج لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في أحدث حفلات الزفاف

خطفت النجمة اللبنانية ميريام فارس الأنظار وتصدّرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إحيائها حفل زفاف ضخم مؤخرًا، حيث تألقت بإطلالة أنثوية جذابة عكست ذوقها المميز وحضورها اللافت على المسرح.



وظهرت ميريام فارس مرتدية فستان كب باللون البيج اللامع، جاء بتصميم أنيق أبرز رشاقتها وقوامها المتناسق، واعتمدت خامة لامعة أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي، لتنسجم مع أجواء الحفل الاحتفالية. واتسم الفستان بالبساطة المدروسة التي تُبرز جمال التصميم دون مبالغة، وهو ما اعتبره الجمهور اختيارًا موفقًا يليق بحفلات الزفاف الراقية.



ونسّقت ميريام إطلالتها مع تسريحة شعر ناعمة زادت من أنوثتها، إلى جانب مكياج متوازن ارتكز على الألوان الدافئة، ما منحها مظهرًا متكاملًا وجذابًا خطف قلوب الحاضرين. ولم تكتفِ النجمة بإبهار الجمهور بإطلالتها فقط، بل أشعلت أجواء الحفل بمجموعة من أشهر أغانيها الاستعراضية التي تفاعل معها العروسين والحضور بحماس كبير.



وعبر منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات التي أشادت بإطلالة ميريام فارس، معتبرين أنها ما زالت تحافظ على لقب “ملكة المسرح” بفضل طاقتها وحضورها القوي، إلى جانب اختياراتها الجريئة والمدروسة في عالم الموضة.



يُذكر أن ميريام فارس تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة في حفلاتها، سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، ما يجعلها واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في عالم الأزياء والغناء على حد سواء.