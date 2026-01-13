بدون زيت .. طريقة عمل الباذنجان المشوي

إذا كنتِ تودين تقديم الباذنجان بدون زيت نقدم إليكِ طريقة عمل الباذنجان المشوي بخطوات سهلة وطعم لذيذ.



الباذنجان المشوي بالفرن



المكونات:

2 حبة باذنجان رومي أو عروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون أو بابريكا (اختياري)



طريقة التحضير:



اغسلي الباذنجان وقطعيه شرائح متوسطة السمك.

رصي الشرائح في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

ادهني الباذنجان بزيت الزيتون، ثم رشي الملح والفلفل والكمون.

أدخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20–25 دقيقة، مع تقليب الشرائح في منتصف الوقت حتى تتحمر من الجانبين.

بعد الخروج من الفرن، أضيفي الثوم المفروم وعصير الليمون وقلّبي برفق.



طريقة الشوي على البوتاجاز (الطعم المدخن)

ضعي الباذنجان كاملًا على عين البوتاجاز مباشرة.

اتركيه حتى يحترق الجلد الخارجي تمامًا ويصبح طريًا من الداخل.

ضعيه في كيس بلاستيك 5 دقائق، ثم قشريه.

اهرسيه وأضيفي زيت زيتون وملح وليمون وثوم حسب الرغبة.