أبرزها الثور والجدي.. أبراج تحقق نجاحات وثروة في يناير 2026

مع بداية العام الجديد، يشهد شهر يناير 2026 تحولات إيجابية لعدد من الأبراج على الصعيد المهني والمالي.

وتوقعات الفلك تشير إلى أن بعض الأبراج ستتمكن من تحقيق خطوات مهمة نحو أهدافها، بينما ستظهر فرص جديدة تساعد على تحسين الأوضاع المالية والشخصية.

برج الثور من أبرز الأبراج التي ستشهد تحسنًا ماليًا ملحوظًا، مع فرص للحصول على مكاسب أو استثمارات ناجحة.

أما الأسد، فستكون بدايته الشهر مليئة بالنجاحات المهنية، خصوصًا في المجالات الإبداعية والقيادية، حيث يتيح له الحظ الانطلاق نحو مشاريع جديدة.


من جانبه، برج الجدي سيجد نفسه أمام تقدم مهني واضح، مع فرص لترتيب الأمور المالية ووضع أسس قوية لتحقيق أهداف العام الجديد. أيضًا، الحمل والعذراء والدلو تظهر لهم أيامًا مواتية لاتخاذ قرارات مهمة أو خوض تجارب جديدة قد تترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد.
ويشير خبراء الفلك إلى أن هذا الشهر مناسب لاتخاذ خطوات مدروسة نحو تحسين الوضع المالي والمهني، مع التركيز على التخطيط الجيد وعدم التسرع، لأن النجاحات لن تكون فقط لحظية بل ستترك أثرًا مستمرًا على مدار العام.

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

