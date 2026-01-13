قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة .. واعتقال 5 فلسطينيين شمال القدس

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
أ ش أ

ارتفع عدد الشهداء جراء انهيار مبانٍ ومنازل ، كانت متضررة من العدوان الإسرائيلي في غزة ، بسبب شدة الرياح والأمطار التي ضربت مدينة غزة إلى أربعة شهداء، كما استشهد طفل في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء البرد الشديد.


وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/، باستشهاد طفلة إثر انهيار جزء من مبنى نتيجة الأحوال الجوية العاصفة وسيدة جراء انهيار جدار منزل متضرر من قصف إسرائيلي سابق، غربي مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 4 .


وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت 3 عمليات نسف لمنازل ومنشآت جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمخيم البريج، وأطلقت الآليات العسكرية نيران رشاشاتها باتجاه شرقي مدينة خان يونس.


كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، في تصعيد جديد من شأنه تعميق معاناة الفلسطينيين والنازحين، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.


وفي القدس..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين، خلال اقتحام واسع نفذته في حي رأس خميس، شمال شرق القدس المحتلة.


وأفادت المصادر، بأن عشرات الجنود ترافقهم آليات عسكرية اقتحموا الحي في ساعات الفجر الأولى، وانتشروا في شوارعه وأزقته، قبل أن يداهموا عددًا من منازل المواطنين، ويخضعوا سكانها للتحقيق الميداني.


وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل التي داهمتها، وألحقت أضرارًا في بعضها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، لم تُعرف هوياتهم بعد، وتنسحب من المكان.
ولفتت إلى أن الاقتحام أثار حالة من التوتر والخوف في صفوف الأهالي، لا سيما الأطفال والنساء، في ظل استمرار سياسة الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تطال أحياء وبلدات القدس.

