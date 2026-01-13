مرسى علم تشن حملات تفتيشية موسعة لمتابعة الالتزام بالتراخيص

واصلت أجهزة مدينة مرسى علم تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الحفاظ على الانضباط العام، ومتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة داخل المدينة.

وشملت الحملات المرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية، للتأكد من استيفائها لكافة التراخيص القانونية اللازمة، ومدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل، حيث أسفرت الحملات عن رصد بعض المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال تحرير المحاضر وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الحياة اليومية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات بشكل دوري ومكثف بمدينة مرسى علم، للتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة للمواطنين والزائرين، خاصة في ظل المكانة السياحية التي تتمتع بها المدينة.