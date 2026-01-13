قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة بمدينة رأس غارب

ابراهيم جادالله

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة العامة بمختلف مناطق المدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتحقيق عوامل الأمان.

وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، قام فريق الكهرباء بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لأعمدة الإنارة، شملت فحص الكشافات والكابلات والأسلاك المغذية، وإصلاح الأعطال الفنية واستبدال التالف منها، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة التشغيل، خاصة بالشوارع والمناطق الحيوية.

وشملت أعمال الصيانة عددًا من المناطق، من بينها منطقة خور رحمي والمنطقة خلف الـ128، حيث تم التأكد من سلامة الأعمدة ومعالجة الأعطال التي تم رصدها، وذلك ضمن خطة متكاملة للصيانة الدورية والوقائية، تهدف إلى الحد من الأعطال المفاجئة وضمان استمرارية الخدمة.

وأكد اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الإنارة العامة وتحسين المشهد الحضاري للمدينة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، بما يحقق رضاهم ويعزز مستوى السلامة العامة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدن البحر الاحمر

