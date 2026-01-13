لإنشاء مبنى شلتر.. محافظة القاهرة تستقبل العروض الفنية والمالية للشركات المتخصصة في مجال المقاولات

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى استقبال العروض الفنية والمالية للشركات المتخصصة في مجال المقاولات لمدة أسبوع، لانشاء مبني شلتر ليكون مأوى للكلاب الضالة لتحصينهم وتطعيمهم داخل تلك المنشأة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع الذى تم اقراره حرصًا علي أمن وسلامة المواطنين، سيقام على الأرض التى تم تخصيصها له بشرق الأتوستراد وفق الشروط والمواصفات والرسومات الهندسية والانشائية المعلن عنها بإدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية والايرادات بالمحافظة.