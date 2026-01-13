صلاح حسب الله: ظروف الانتخابات تضع مجلس النواب الحالي أمام تحد كبير

قال صلاح حسب الله، خبير النظم البرلمانية، إن لأول مرة يعتلي 3 سيدات لمنصة مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية، متابعا: هذا المشهد يعكس فكرة ورؤية الدولة لتمكين المرأة في الحياة السياسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الانتخابات بدأت مرتبكة وبيان الرئيس عن الانتخابات أحدث حالة مختلفة في تلك الانتخابات، متابعا: الانتخابات الماضية هي أطول انتخابات مرت في تاريخ الدولة المصرية.

وشدد على أن ظروف الانتخابات تضع المجلس الحالي أمام تحد كبير للغاية، متابعا: لدينا في المجلس الحالي كتلة من المستقلين ومعارضين.

ولفت إلى أن نواب المجلس يجب أن يكونوا معبرين عن مطالب المواطنين، والجميع سيتسابق ليكون منحاز للمواطن ويعبر عن تطلعاتهم.