إعلان كشوف الجمعية العمومية لانتخابات رئاسة الحزب داخل المقر الرئيسى.. صور

يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
برلمان

إعلان كشوف الجمعية العمومية لانتخابات رئاسة الحزب داخل المقر الرئيسى بالدقى
معتز الخصوصي

نشرت  إدارة شؤون العضوية بحزب الوفد  كشوف أسماء أعضاء الجمعية العمومية للحزب  ،الذين يحق لهم المشاركة فى إنتخابات رئاسة الوفد فى ٣٠ يناير الجارى .

وقامت إدارة شئون العضوية تنفيذا لقرار اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بإعلان كشوف الجمعية العمومية فى مكان بارز  داخل مبنى الحزب الرئيس ب١شارع بولس حنا بالدقى ، ليتمكن جميع الأعضاء من الإطلاع عليها ، على أن يتم نشرها فى جريدة الوفد الورقية  والبوابة الإليكترونيه وفقا لمواد لائحة الحزب.

وكانت اللجنة قد أعلنت اللجنة الأسماء النهائية للمرشحين على منصب رئاسة حزب الوفد، في مؤتمر صحفي عقد عصر أول أمس الأثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦، وذلك بعد إنتهاء مواعيد الطعون والتظلمات  ، وانتهت إلى إعلان الأسماء التالية طبقًا للترتيب الأبجدي:

السيد البدوي شحاتة، وشهرته السيد البدوي
بهاء الدين بدر عبد الرحيم أبو شقة، وشهرته بهاء أبو شقة
حمدي عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطة، وشهرته حمدي قوطة
عصام محمد عبد الحميد الصباحي، وشهرته عصام الصباحي
عيد عبد الله محمد هيكل، وشهرته عيد هيكل
هاني صلاح محمد سري الدين، وشهرته هاني سري الدين
ياسر عبد العزيز مصطفى حسان، وشهرته ياسر حسان

ويُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

رئاسة الوفد إنتخابات رئاسة الوفد أسماء أعضاء الجمعية العمومية خالد قنديل طارق عبد العزيز

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

