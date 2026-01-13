6 مصريين يشاركون في بطولة موتور سيتي المفتوحة للاسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن جدول منافسات بطولة موتور سيتي، التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 إلى 18 يناير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 90 ألف دولار.

وشهد جدول البطولة مشاركة 6 مصريين في المنافسات وهم: محمد الشربيني، مصطفى السيرتي، سلمان خليل، كريم الحمامي، يحيى النوساني، ومحمد أبو الغار.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجاري، حيث واصل الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي، تربعهم على عرش تصنيف الرجال والسيدات.

واقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش وبطل العالم للناشئين، قائمة توب 10 في التصنيف العالمي الجديد، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع محمد زكريا رصيده من النقاط مؤخراً عقب تتويجه ببطولة ريتش فينوس كراتشي، التى استضافتها دولة باكستان حتى 11 يناير، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 120 ألف دولار، ما يضعها فى فئة البطولات الذهبية للاسكواش، وهي أول بطولة ذهبية يحصدها النجم المصري الصاعد.