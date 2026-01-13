تعليم مطروح: هدوء وانضباط بلجان امتحانات النقل ولا شكاوى من الطلاب

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بأن اللجان الامتحانية بكافة أرجاء الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في يومها الرابع سادها الهدوء والالتزام وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات .

وأضافت أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع مسار الامتحانات لحظيا لتذليل أي عقبات تلوح في الافق ولم تتلق أي شكوى من كافة اللجان

وتفقدت وكيل الوزارة بمدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق بحضور أيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وفدوى فخر الدين مدير ادارة التعليم الثانوي والسيد عماد مدير مركز التطوير التكنولوجي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام وذلك للاطمئنان علي مسار الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .

وأوضحت أنها تابعت مسار الامتحان الإلكتروني في يومه الرابع بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة من خلال التواصل الفوري مع مديري الإدارات ومدير مركز التطوير حيث اطمأنت على انتظام الطلاب وتوافر أجواء هادئة ومنضبطة مضيفة أن أعضاء مركز التطوير التكنولوجي متواجدون على مدار وقت الامتحان لتقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني بنجاح.

وقدمت نادية فتحي الشكر لرجال مركز التطوير التكنولوجي بقيادة مدير المركز الكفء تقديرًا للجهد المتميز الذي تم بذله خلال المرحلة الماضية ونجاح دخول الطلاب علي منصة الامتحانات الوزارية الإلكترونية منذ بداية الامتحانات السبت الماضي .