محافظ الوادي: فتح أسواق جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المجمع تزامنًا مع انطلاق موسم تصدير التمور، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد ضاحي مدير المجمع.

وتابع بدء تجهيز أولى الشُحنات المُعَدة للتصدير لدولة إيطاليا، مؤكدًا على أهمية استثمار موسم التصدير وزيادة الطلب على المنتج قبل شهر رمضان بالشكل الأمثل، من خلال تعزيز جودة المنتج المحلي، وتطبيق معايير السلامة الغذائية، وفتح آفاق تسويقية جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية.

ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل وحدة تعقييم التمور بالمجمع التي تعمل وفقًا لأحدث تقنيات التعقييم واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير بطاقة ١٢٠ طن/ اليوم.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مصنع تمور التكافل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير العمل بالمصنع في تجهيز طلبات التصنيع للغير من الشركات والمنتجين والتي يخصص عائدها لصالح دعم مشروعات المؤسسة.