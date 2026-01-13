قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
البنك الدولي: نؤكد التزامنا بدعم مبادرة سكن لكل المصريين
محافظات

محافظ الوادي: فتح أسواق جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المجمع تزامنًا مع انطلاق موسم تصدير التمور، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد ضاحي مدير المجمع.

وتابع بدء تجهيز أولى الشُحنات المُعَدة للتصدير لدولة إيطاليا، مؤكدًا على أهمية استثمار موسم التصدير وزيادة الطلب على المنتج قبل شهر رمضان بالشكل الأمثل، من خلال تعزيز جودة المنتج المحلي، وتطبيق معايير السلامة الغذائية، وفتح آفاق تسويقية جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية.

ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل وحدة تعقييم التمور بالمجمع التي تعمل وفقًا لأحدث تقنيات التعقييم واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير بطاقة ١٢٠ طن/ اليوم.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مصنع تمور التكافل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير العمل بالمصنع في تجهيز طلبات التصنيع للغير من الشركات والمنتجين والتي يخصص عائدها لصالح دعم مشروعات المؤسسة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مجمع التمور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
ريهام عبد الغفور
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
