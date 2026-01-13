وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان

توفي سكوت آدامز، مبتكر شخصيات الشريط الكوميدي الشهير “ديلبرت”، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع مع السرطان.



وأعلن أعضاء “مدرسة سكوت آدامز” (المعروفة سابقًا باسم Coffee With Scott Adams) خبر وفاته اليوم الثلاثاء.

وكان آدامز قد كشف عن إصابته بالسرطان في مايو الماضي، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إصابته بسرطان البروستاتا.



وقال آدامز حينها: “أعاني من نفس السرطان الذي يعاني منه جو بايدن. لدي أيضًا سرطان البروستاتا الذي انتشر إلى العظام، لكنني مصاب به منذ فترة أطول مما أعلن هو عنه”.



وأضاف سكوت: “أتوقع أن أغادر هذا العالم في وقت ما من هذا الصيف”.



ويُعد سكوت آدامز من أبرز رسامي الكوميكس في الولايات المتحدة، حيث حقق شريط “ديلبرت” شهرة واسعة لتناوله الساخر لثقافة العمل والإدارة في الشركات.