بالعصي والحجارة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 طلاب "أحدهم له معلومات جنائية") ، وطرف ثان (3 طلاب " لاثنين منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدوائر أقسام شرطة "أول ، ثان ، ثالث المنتزه" لخلافات بسبب المزاح فيما بينهم قاموا على أثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية والتراشق بالحجارة دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض، 2 عصا خشبية " المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.