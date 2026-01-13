قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب المحامين : الفيصل في انتخابات الفرعيات إرادة الجمعية العمومية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مديري النقابات الفرعية، لبحث الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات النقابات الفرعية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب اللوجيستية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات، حيث شدد النقيب على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات التي تكفل إنجاح انعقاد الجمعية العمومية وخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمكانة مهنة المحاماة.

وأكد الدكتور عبدالحليم علام أن النقابة تستهدف تنظيم انتخابات نموذجية تعكس إرادة الجمعية العمومية في أجواء من الشفافية والنزاهة، مشيدًا في الوقت نفسه بنجاح انعقاد الجمعية العمومية السابقة، ومقدمًا الشكر لمديري النقابات على دورهم ومشاركتهم الفاعلة فيها.

وأشار نقيب المحامين إلى أن مديري النقابات الفرعية يُمثلون جزءًا أصيلًا من منظومة النقابة العامة، ويؤدون دورًا إشرافيًا ورقابيًا محوريًا في ضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق.

وأوضح أن النقابة العامة تمضي في مسار الإصلاح والتطوير، بما يتطلب بذل جهود كبيرة لمعالجة ما شهدته المنظومة من أوجه قصور وفساد على مدار عقود، مؤكدًا الحرص على تصحيح ما شاب الانتخابات السابقة من ملاحظات ومعالجتها بصورة جذرية.

وشدد على أن الفيصل في الانتخابات هو إرادة الجمعية العمومية وحدها، داعيًا إلى الالتزام الكامل بقواعد النزاهة والشفافية من أجل إجراء انتخابات تاريخية تعبّر بصدق عن تطلعات المحامين.

وفي سياق منفصل حرص نقيب المحامين على تفقد أعمال توصيل الكهرباء لمبنى النقابة الجديد تمهيدًا لافتتاحه.

