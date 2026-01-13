لليوم الثالث.. العليا لانتخابات المهندسين تواصل تلقي طلبات الترشح

واصلت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة، لليوم الثالث على التوالي، استقبال طلبات المرشحين للمراكز النقابية الخالية، مع متابعة دقيقة من أعضاء اللجنة للإشراف على الإجراءات وضمان سرعة التسجيل دون عقبات.

وأكد المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة، أن أي تحويلات من نقابة إلى أخرى لن تُقبل وفقًا لآخر تحديث للبيانات في 31 ديسمبر 2025، مشددًا على أن طلبات تحديث البيانات الحالية لا تُعتد بها خلال فترة الانتخابات الرسمية.

وذكرت اللجنة أن الإحصاءات الرسمية لليوم الأول من فتح باب الترشح أظهرت تقدم 570 مرشحًا على كافة المراكز النقابية، بينهم 13 مرشحًا لمنصب النقيب العام، فيما سجل اليوم الثاني تقدم 28 مرشحًا على مختلف المراكز على مستوى اللجان في جميع أنحاء الجمهورية.