فستان زفاف يقلب السوشيال ميديا .. ومنة فضالي تكشف الحقيقة كاملة

كشفت الفنانة منة فضالى حقيقة استعدادها للزواج بعد أن نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمى بموقع فيسبوك وهى ترتدى فستان زفاف مما أثار التساؤلات بين جمهورها .

ونفت منة فضالى شائعة زواجها او حتى الاستعداد لزفافها كما توقع جمهورها، وأن الأمر فقط ترويج لإحدى العلامات التجارية.

مشاركة منة فضالى فى مسلسل وننسي اللى كان

وكانت قد صرحت الفنانة منة فضالي إن مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" تُعد مكسبًا كبيرًا لها على المستوى الفني، مؤكدة سعادتها بالتجربة وبفريق العمل بالكامل، خاصة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل درامي.

وأكدت منة فضالي أثناء مقابلتها في برنامج «نجمك مع يارا»، أن العمل مع ياسمين عبد العزيز تجربة مميزة، ووصفتها بأنها فنانة عملية للغاية وتحب العمل بجدية، وتقدّر الالتزام والاجتهاد، موضحة وجود فرق واضح بين من يأتي إلى موقع التصوير من أجل العمل الحقيقي، ومن يأتي دون تركيز أو استعداد.

وأشادت بكواليس التصوير، مؤكدة أن أجواء العمل مع ياسمين عبد العزيز إيجابية ومليئة بالطاقة الجيدة، ووصفتها بأنها إنسانة طيبة وجدعة، تحب من حولها وتتعامل بروح جميلة مع جميع العاملين.