مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
أخبار البلد

البنك التجاري الدولي - مصر CIB يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج محللي الائتمان المخصص لعملائه من الشركات

أحمد عبد القوى

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن تخريج الدفعة الأولى من برنامجه المتخصص«CIB Client Analyst Program»، والذي يُعد أحد البرامج النوعية الحصرية التي أطلقها البنك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعميق الشراكات مع عملائه من الشركات، وتعزيز نموذج التعاون القائم على تبادل المعرفة وبناء القدرات المالية والتحليلية المتقدمة.

ويأتي البرنامج كخطوة عملية لترجمة رؤية CIB في الانتقال بعلاقات العملاء إلى مستوى أكثر تطورًا واستدامة، حيث تم تصميمه ليخدم المؤسسات الشريكة للبنك من خلال تعزيز لغة مالية مشتركة ومتقدمة تُمكّنهم من امتلاك الأدوات، لمساعدتهم على فهم أعمق للائتمان، وتحليل الأداء المالي بدقة، وتسهيل المعاملات، مما يؤدي إلى توفير الوقت وسرعة تحقيق نجاح مشترك بالإضافة الي الاعتماد على البيانات والتحليل الفني المتقدم، مستندًا إلى الخبرات المتراكمة لفِرق CIB المتخصصة في المجالات المصرفية والائتمانية.

ويعكس نجاح الدفعة الأولى من البرنامج الطلب المتزايد من جانب عملاء البنك على هذا المستوى المتقدم من بناء القدرات، كما يؤكد القيمة المشتركة التي يحققها البرنامج، سواء على صعيد تحسين كفاءة المؤسسات المشاركة أو دعم جودة الشراكات طويلة الأجل مع البنك، بما يسهم في خلق منظومة عمل أكثر كفاءة واحترافية.

وشهد حفل التخرج حضور  عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة العليا، في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها البنك لتنمية المهارات داخل منظومة عملائه.

وفي كلمته خلال الحفل، قال عمرو الجنايني:

«يمثل هذا البرنامج نموذجًا عمليًا في بناء علاقات شراكة حقيقية مع عملائنا، تقوم على تبادل الخبرات والاستثمار في المعرفة، وليس فقط تقديم الحلول التمويلية التقليدية. نحن نؤمن بأن تعزيز القدرات المالية والتحليلية داخل مؤسسات عملائنا يؤثر بشكل مباشر على جودة القرارات الائتمانية، وكفاءة إدارة المخاطر، واستدامة النمو على المدى الطويل.

الأداء المتميز للدفعة الأولى يعكس مدى الحاجة في السوق إلى هذا النوع من البرامج المتخصصة، ويؤكد أن الاستثمار في بناء القدرات المشتركة يخلق قيمة حقيقية للطرفين، ويدعم انتقالنا إلى نموذج شراكة أكثر نضجًا وكفاءة، قادر على مواكبة تطورات الأسواق والتحديات الاقتصادية المتغيرة».

ويؤكد البنك التجاري الدولي – مصر عزمه البناء على نجاح هذه النسخة الأولى، من خلال تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانة CIB كشريك استراتيجي داعم للنمو المستدام لعملائه من الشركات، ومساهم رئيسي في الارتقاء بالممارسات المصرفية والائتمانية في السوق المصري.

