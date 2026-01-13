إخماد حريق داخل مطعم بسبب ماس كهربائي في الإسكندرية

اندلع حريق هائل، اليوم، داخل أحد المطاعم بمنطقة سيدى جابر في محافظة الإسكندرية، نتيجة ماس كهربائي، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة والنيران، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المواطنين ومنع امتداد النيران إلى العقارات والمحال المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها في وقت وجيز، فيما أسفر الحريق عن تلفيات مادية داخل المطعم، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تُجرى المعاينة الفنية لبيان أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.