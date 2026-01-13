البدلاء والمستبعدين من مباراة زد.. تدريبات قوية للاعبي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة زد الأخيرة في مسابقة كأس عاصمة مصر، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.