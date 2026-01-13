خالد أبو بكر عن مباراة مصر والسنغال : الفوز مش خطة وتشكيل بس .. لكن جهد جماعي وروح الفريق

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مباراة مصر والسنغال القادمة تمثل تحديًا كبيرًا للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن كل الأنظار متجهة نحو اللاعبين البارزين مثل محمد صلاح وساديو ماني، بالإضافة إلى دور حسام حسن والشناوي في قيادة الفريق. وأضاف أن استعدادات المنتخب لمثل هذه المباريات أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأداء وتحقيق الانتصارات.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الفوز بالمباراة ليس مرتبطًا فقط بالخطة أو التشكيل، بل بالجهد الجماعي وروح الفريق، مشيرًا إلى أن البطولات تُفوز بها الفرق وليس الأفراد وحدهم. وأضاف أن كل مباراة هي فرصة لتقوية الفريق استعدادًا لمراحل لاحقة، وخاصة كأس العالم، حيث يلعب الأداء الجماعي دورًا حاسمًا.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن قلب كل المصريين سيكون في المغرب لدعم المنتخب، متمنيًا التوفيق للفريق في مباراة السنغال. وأكد أن الفوز سيمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى النهائي، وأن الجهود التي يبذلها المدرب حسام حسن وكل الجهاز الفني ستظهر ثمارها في الميدان، داعيًا الجماهير لمؤازرة اللاعبين بروح رياضية مشجعة.