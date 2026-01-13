عضو اتحاد الكرة : اختيار المدرب الوطني كان توجهًا استراتيجيًا لمجلس إدارتنا منذ البداية

قال الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اختيار المدرب الوطني كان توجهًا استراتيجيًا لمجلس إدارة الاتحاد منذ البداية، موضحًا أن رؤية الإدارة تقوم على أن اللاعب المصري يحتاج إلى مدرب يفهم طبيعته ويشاركه نفس الخلفية والثقافة الكروية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن حسام حسن يُعد أحد أهم لاعبي مصر عبر تاريخها، وله أرقام وإنجازات بارزة على المستويين المحلي والقاري.

وتحدث أبو زهرة عن الجدل الذي سبق البطولة، مؤكدًا أن الهجوم لم يكن موجهًا لحسام حسن فقط، بل شمل اتحاد الكرة ومنظومة كرة القدم المصرية بأكملها.

ووصف هذا الهجوم بأنه نتاج ما سماه بـ«إعلام التريند»، الذي يهاجم دون تدقيق أو فهم كامل للصورة، مشيرًا إلى أن المنظومة لم تتغير في فترة قصيرة، وإنما تغيرت نظرة البعض بعد أن ظهرت الحقائق على أرض الملعب.

وأوضح أن هناك كمًا كبيرًا من الشائعات التي انتشرت دون أي أساس من الصحة، وأن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن بشرط تحري الدقة.

وأكد أنه سبق وأدلى بتصريحات واضحة ومسجلة تفيد باستمرار حسام حسن مع المنتخب، وأن جدول الاستعداد لكأس العالم تم وضعه بموافقة الجهاز الفني، إلا أن بعض الأطراف تجاهلت هذه التصريحات واعتمدت على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد أبو زهرة على أن الاتحاد لا يهاجم الإعلام، بل يرحب بالنقد البناء، داعيًا الجميع إلى التكاتف في المرحلة الحالية. وأكد أن الإعلامي مسؤول عن كل كلمة يقولها، وأن نقل معلومات مجهولة المصدر يسيء إلى المهنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع أدى ما عليه، وأن النتيجة في النهاية بيد الله، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز دون تحميل اللاعبين أي ضغوط إضافية.

