قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
خالد أبو بكر: على النواب الوفاء بوعودهم الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو اتحاد الكرة : اختيار المدرب الوطني كان توجهًا استراتيجيًا لمجلس إدارتنا منذ البداية

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

قال الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اختيار المدرب الوطني كان توجهًا استراتيجيًا لمجلس إدارة الاتحاد منذ البداية، موضحًا أن رؤية الإدارة تقوم على أن اللاعب المصري يحتاج إلى مدرب يفهم طبيعته ويشاركه نفس الخلفية والثقافة الكروية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن حسام حسن يُعد أحد أهم لاعبي مصر عبر تاريخها، وله أرقام وإنجازات بارزة على المستويين المحلي والقاري.

وتحدث أبو زهرة عن الجدل الذي سبق البطولة، مؤكدًا أن الهجوم لم يكن موجهًا لحسام حسن فقط، بل شمل اتحاد الكرة ومنظومة كرة القدم المصرية بأكملها.

ووصف هذا الهجوم بأنه نتاج ما سماه بـ«إعلام التريند»، الذي يهاجم دون تدقيق أو فهم كامل للصورة، مشيرًا إلى أن المنظومة لم تتغير في فترة قصيرة، وإنما تغيرت نظرة البعض بعد أن ظهرت الحقائق على أرض الملعب.

وأوضح أن هناك كمًا كبيرًا من الشائعات التي انتشرت دون أي أساس من الصحة، وأن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن بشرط تحري الدقة.

وأكد أنه سبق وأدلى بتصريحات واضحة ومسجلة تفيد باستمرار حسام حسن مع المنتخب، وأن جدول الاستعداد لكأس العالم تم وضعه بموافقة الجهاز الفني، إلا أن بعض الأطراف تجاهلت هذه التصريحات واعتمدت على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد أبو زهرة على أن الاتحاد لا يهاجم الإعلام، بل يرحب بالنقد البناء، داعيًا الجميع إلى التكاتف في المرحلة الحالية. وأكد أن الإعلامي مسؤول عن كل كلمة يقولها، وأن نقل معلومات مجهولة المصدر يسيء إلى المهنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع أدى ما عليه، وأن النتيجة في النهاية بيد الله، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز دون تحميل اللاعبين أي ضغوط إضافية.
 

مصطفى أبو زهرة الاتحاد المصري كرة القدم حسام حسن البطولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

مجلس النواب

إدراك للخطر .. نواب يرحبون بالقرار الأمريكي بتصنيف الإخوان تنظيمات إرهابية

الاخوان

البديوي السيد: تصنيف إدارة ترامب للإخوان منظمات إرهابية يؤكد صواب رؤية مصر منذ 30 يونيو

ميرال الهريدي

نائبة: القرار الأمريكي يوجه ضربة قاصمة لتحركات الجماعة الإرهابية

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

المزيد