حسام الغمري : قيادات الإخوان ستنهب الأموال وتهرب بها بعد القرار الأمريكي

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن الطبيعة المالية للجماعة تعتمد على تسجيل الأصول والحسابات البنكية بأسماء أفراد وقيادات (مثل محمود حسين وإبراهيم منير سابقاً وغيرهم) وليس باسم التنظيم، مما سيغري هؤلاء القادة بالاستيلاء على الأموال والهرب بها ومحاولة إخفائها، خاصة بعد صدور الأمر التنفيذي الأمريكي.



ووصف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، بـ"اللصوص والمنحطين أخلاقياً"، موضحا أنهم سيواجهون مأزقاً كبيراً أمام قواعدهم وشباب الجماعة الذين وصفهم بـ "القواعد الزومبيين".

وتابع أن القيادات ستنشغل بتهريب الأموال وتأمين مستقبل أبنائهم، بينما تترك القواعد تعاني من الفقر والجوع، مما سيكشف حجم الثراء الفاحش للقيادات ويفجر صراعات داخلية.