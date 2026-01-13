قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER

ربيع:"حركة الملاحة بالقناة منتظمة... ولم تتأثر بحادث جنوح السفينة FENER خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة
ربيع:"حركة الملاحة بالقناة منتظمة... ولم تتأثر بحادث جنوح السفينة FENER خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة
محمد الغزاوى _ انجى هيبة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بحادث جنوح سفينة البضائع العامة FENER الذي وقع خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

يبلغ طول السفينة 122 متراً، وغاطسها 3.5 مترا،  بحمولة 4 آلاف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة كانت قادمة من تركيا لتحميل شحنة من الملح بميناء شرق بورسعيد وبعد مغادرة السفينة للميناء ونتيجة لسوء الأحوال الجوية طلب ربان السفينة الانتظار فى منطقة المخطاف ببورسعيد لحين تحسن الأحوال الجوية.

ربيع:"حركة الملاحة بالقناة منتظمة... ولم تتأثر بحادث جنوح السفينة  FENER خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة 

وأضاف الفريق ربيع أن فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة تلقى إخطارا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدن السفينة، وكإجراء احترازي قام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفا من غرقها وذلك قبل وصول فريق الإنقاذ البحري.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، وعدم تأثرها بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.  

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع عن كثب تطورات الموقف ضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية الهيئة للتعاون وتقديم المساعدات اللازمة في حال تطلب الأمر لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه الهيئة من منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

تجدر الإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 35 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها  1.6 مليون طن.

بورسعيد قناة السويس محافظة بورسعيد المجرى الملاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لموقعة السنغال

إبراهيما سيسوكو

نانت الفرنسي يضم إبراهيما سيسوكو من بوخوم

لويس كابرال

بنفيكا البرتغالي يضم لويس كابرال من إستريلا مادورا

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

المزيد