مصطفى بكري: أتوقع أن يتم تغيير الحكومة الحالية.. وكل المؤشرات تشير إلى ذلك

قال الإعلامي مصطفى بكري، النائب البرلماني، إنه يتوقع أن يتم تغيير الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، متابعًا "أنا عندي توقع يصل إلى حد اليقين أنه سيتم تغيير الحكومة واسم رئيس الحكومة سيكون مفاجأة".



وأضاف "بكري" خلال لقاء له لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten” "أنا أكن كل الاحترام للدكتور مدبولي ولكن كفاية منذ 2018 لأن التغيير سنة الحياة".



وتابع "أنا مثلما توقع أن يتم تغيير وكيلا مجلس النواب وعدد من اللجان داخل البرلمان فإن كل المؤشرات تشير إلى وجود تغيير في الحكومة أيضًا قريبًا رغم أنه قرار سياسي والرئيس سيراجع اسما اسما لأن المرحلة القادمة دقيقة".



وأشار إلى أنه تم سيتم الإعلان غدًا عن أسماء رؤساء اللجان السيد القصير لرئاسة لجنة الزراعة في البرلمان، ولجنة الخارجية للوزير السابق شريف باشا أو أشرف حاتم للجنة الصحة، سامح شكري وللفريق محمد عباس حلمي للدفاع، وسيكون الاختيار للوزير السابق طارق الملا للطاقة ومحمد سعفان للقوى العاملة ومحمد عيد محجوب للتشريعية وأحمد شلبي للإسكان ووحيد قرقر للنقل وعمرو الورداني لعمرو الورداني وثريا البدوي للإعلام.