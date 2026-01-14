قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنوك العالم المركزية تقف في وجه ترامب لمساندة باول

الفيدرالي
الفيدرالي
وكالات

أعرب محافظو بنوك مركزية حول العالم عن دعمهم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطها غير المسبوقة على الفيدرالي الأميركي.

وعقب التهديد بتوجيه اتهامات جنائية إلى السلطة النقدية الأميركية، أعلنت بنوك مركزية بارزة، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أنها "تقف في تضامن كامل" مع الاحتياطي الفيدرالي ومع باول.

البنوك تشدد على استقلالية الفيدرالي

كان باول  نفسه تبنّى خلال الأيام الأخيرة نبرة أكثر مواجهة، متهماً ترمب بمحاولة انتزاع السيطرة على السياسة النقدية، بعد أشهر من تذمره من أن أسعار الفائدة أعلى مما ينبغي.

قال محافظو البنوك المركزية في بيانهم الصادر الثلاثاء إن "استقلالية البنوك المركزية تمثل حجر الزاوية في استقرار الأسعار والاستقرارين المالي والاقتصادي، بما يخدم مصالح المواطنين الذين نعمل من أجلهم. ومن ثمّ، فإن صون هذه الاستقلالية أمر حيوي، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية".

بنوك الاحتياطي الفيدرالي ترمب الفيدرالي بنوك مركزية

