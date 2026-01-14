قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

«شيفرون» تستعد لتشغيل النفط الفنزويلي في مصفاتين أمريكيتين بـ«ميسيسيبي»

شيفرون
شيفرون
قسم الخارجي

تعتزم شركة شيفرون تشغيل النفط الخام الفنزويلي في مصفاتيها في باسادينا بولاية تكساس وباسكاجولا بولاية ميسيسيبي، وفقًا لمصادر مطلعة على عمليات المصفاتين.

وأفادت المصادر لوكالة رويترز أنه لم يُحدد بعد موعد وصول النفط الخام الفنزويلي إلى مصفاتي باسادينا (بطاقة إنتاجية تبلغ 118,750 برميلًا يوميًا) وباسكاجولا (بطاقة إنتاجية تبلغ 356,440 برميلًا يوميًا).

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فنزويلا إلى الطريق الصحيح، مؤكدًا أن بلاده تحصل حاليًا على نحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب أن التدخل الأمريكي في فنزويلا كان «خطوة صحيحة»، مشددًا على أن أي معارضة لهذا التدخل تعكس موقفًا عدائيًا تجاه الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستتعاون مع فنزويلا لجعلها دولة قوية، معتبراً أن هذا التعاون سيسهم في خفض أسعار النفط عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعد «أفضل دولة في العالم» وقادرة على قيادة هذا المسار.

شركة شيفرون مصفاة للنفط الفنزويلي تشغيل مصفاة للنفط الفنزويلي ميسيسيبي النفط الخام ولاية ميسيسيبي

