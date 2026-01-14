قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
محافظات

تدخل طبي عاجل ينقذ طفلين من إصابات نافذة بالصدر بمستشفى الطوارئ الجامعي

مستشفى طوارئ سوهاج الجامعي
مستشفى طوارئ سوهاج الجامعي
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات الجامعة تواصل أداء دورها الحيوي في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ بكفاءة عالية.

وأشار إلى نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ حياة طفلين تعرضا لإصابات بالغة نتيجة طعنات نافذة بالصدر، وتم استقبالهما أمس بشكل عاجل داخل مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد بعد تحويلهما من مستشفيات أخرى داخل المحافظة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الطفلين يبلغ احدهما من العمر ١٣ عامًا من مركز جرجا وآخر ١٦ عامًا من مدينه سوهاج.

وقد وصلا في حالة صحية بالغة الخطورة، حيث عانيا من هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقص شديد في نسبة الأكسجين، وإصابات صدرية نافذة مهددة للحياة، وهو ما استدعى تدخلاً فوريًا وسريعًا وفق أعلى البروتوكولات الطبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه فور وصول الحالتين تم التعامل معهما على أعلى مستوى من الجاهزية.

تم استقبالهما داخل قسم الطوارئ، والدخول المباشر إلى الإنعاش، وإجراء تقييم طبي شامل وسريع، أعقبه تدخل جراحي عاجل لكل حالة، مع متابعة دقيقة حتى استعادة العلامات الحيوية واستقرار الحالة الصحية.

وأكد كلا من الدكتور محمد يونس والدكتور محمد حسني مديري مستشفى الطوارئ على أن هذا النجاح يعكس كفاءة المنظومة الطبية المتكاملة، وجاهزيتها الدائمة للتعامل مع أخطر الحالات الطارئة، تنفيذًا لدور المستشفى في خدمة المجتمع والحفاظ على أرواح المواطنين

وذكر الدكتور عصام البدري رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الإصابات كانت بالغة الدقة والخطورة، إلا أن سرعة التدخل وتكامل العمل بين أقسام الطوارئ والتخدير وجراحة القلب والصدر أسهمت بشكل حاسم في إنقاذ الطفلين، لافتًا إلى أن حالتهما الآن مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

ضم الفريق الجراحي بقيادة الدكتور عصام البدري رئيس القسم، الدكتور أيمن أحمد محمود، الطبيب أحمد عاطف، الطبيب أحمد أسامه يحي، وفريق التخدير طبيب هيثم محمد، طبيب أحمد عاشور وفريق التمريض مستر مصطفى حسونة، مستر أحمد عبد الله.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى طوارئ سوهاج

