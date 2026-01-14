رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يعقد اجتماعًا موسعًا استعدادًا للامتحانات

عقد فضيلة الشيخ سعد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق أعمال الامتحانات، وحرص المنطقة الأزهرية على تحقيق أعلى درجات الانضباط والدقة داخل اللجان.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ نصر إسماعيل، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ أحمد إبراهيم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، والشيخ سيد أمين، مدير التعليم الثانوي، حيث تم بحث آليات سير العمل داخل اللجان، ومناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي قد تواجه رؤساء اللجان خلال فترة الامتحانات.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحري الدقة في الأداء، والحفاظ على سرية العمل، وضمان النظام والانضباط داخل اللجان، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد فضيلته أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المستمر بين جميع القائمين على العملية الامتحانية، لما لذلك من دور محوري في نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري.