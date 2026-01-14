النائب حازم ريان يعلن انضمامه لجنة الرياضة..و يؤكد:الشباب القوة الحقيقية للدولة

أعلن النائب حازم ريان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، انضمامه رسميًا إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مؤكدًا أن ملفات الشباب والرياضة ستكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة من العمل البرلماني موجها التهنئة لهيئة مكتب اللجنة برئاسة النائب محمد مجاهد بعد انتخابهم

وأكد النائب حازم ريان ، في تصريح صحفي، أن اختياره لجنة الشباب والرياضة يأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بدور الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية للدولة ومحركها الرئيسي نحو التنمية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية تشريعية متكاملة تدعم تمكين الشباب، وتطوير المنظومة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مختلف المحافظات.

وقال:«ملفات الشباب والرياضة تحتل أولوية قصوى في برنامجي البرلماني، وسأعمل على دعم التشريعات والسياسات التي تضمن اكتشاف المواهب، ورعاية الأبطال الرياضيين، وتوفير بنية تحتية رياضية متطورة، بما يسهم في بناء جيل قوي قادر على المشاركة الفعالة في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة».

وأضاف أن لجنة الشباب والرياضة تمثل أحد الملفات الحيوية داخل البرلمان، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا حرصه على التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية والاستماع لمطالب الشباب على أرض الواقع، في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب