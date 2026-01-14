حصاد فتاوى 2025م.. أكثر من 1,7 مليون فتوى تعكس الحضور الافتائي الشامل لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أداءه العلمي والدعوي خلال عام 2025م، محققًا حصادًا إفتائيًّا نوعيًّا يعكس جهوده في نشر الفهم الوسطي للإسلام، ويواكب قضايا الناس المعاصرة، داخل مصر وخارجها، وفق منهجية الأزهر الشريف.

وتصدرت الفتاوى مجمل إنجازات المركز خلال العام، حيث بلغ إجمالي الفتاوى الصادرة 1,785,610 فتوى عبر قنواته المختلفة، توزعت على النحو الآتي:

▪️ الفتاوى النصية: 352,408 فتوى

▪️ الفتاوى الهاتفية: 518,149 فتوى

▪️ الفتاوى الميدانية: 320,593 فتوى

▪️ فتاوى وسائل التواصل الاجتماعي: 245,770 فتوى

▪️ فتاوى وسائل الإعلام: 194,722 فتوى

▪️ فتاوى النساء: 130,923 فتوى

▪️ فتاوى اللغات الأجنبية: 21,435 فتوى

▪️ بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني: 1,610 فتوى بحثية مؤصَّلة.

وتناولت هذه الفتاوى قضايا دينية وفكرية وأسرية ومجتمعية، بما يعكس تنوّع احتياجات الجمهور، وتنامي الثقة المجتمعية في المرجعية الإفتائية الأزهرية.

ويؤكد هذا الحصاد الإفتائي أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل أداء رسالته العلمية بمنهجية مؤسسية تجمع بين الدقة الشرعية، وسرعة الاستجابة، وتعدد قنوات التواصل، بما يسهم في دعم الاستقرار الفكري والأسري والمجتمعي.