قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حصاد فتاوى 2025م.. أكثر من 1,7 مليون فتوى تعكس الحضور الافتائي الشامل لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

حصاد فتاوى مركز الأزهر لعام 2025
حصاد فتاوى مركز الأزهر لعام 2025
إيمان طلعت

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أداءه العلمي والدعوي خلال عام 2025م، محققًا حصادًا إفتائيًّا نوعيًّا يعكس جهوده في نشر الفهم الوسطي للإسلام، ويواكب قضايا الناس المعاصرة، داخل مصر وخارجها، وفق منهجية الأزهر الشريف.

وتصدرت الفتاوى مجمل إنجازات المركز خلال العام، حيث بلغ إجمالي الفتاوى الصادرة 1,785,610 فتوى عبر قنواته المختلفة، توزعت على النحو الآتي:

▪️ الفتاوى النصية: 352,408 فتوى

▪️ الفتاوى الهاتفية: 518,149 فتوى

▪️ الفتاوى الميدانية: 320,593 فتوى

▪️ فتاوى وسائل التواصل الاجتماعي: 245,770 فتوى

▪️ فتاوى وسائل الإعلام: 194,722 فتوى

▪️ فتاوى النساء: 130,923 فتوى

▪️ فتاوى اللغات الأجنبية: 21,435 فتوى

▪️ بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني: 1,610 فتوى بحثية مؤصَّلة.

وتناولت هذه الفتاوى قضايا دينية وفكرية وأسرية ومجتمعية، بما يعكس تنوّع احتياجات الجمهور، وتنامي الثقة المجتمعية في المرجعية الإفتائية الأزهرية.

ويؤكد هذا الحصاد الإفتائي أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل أداء رسالته العلمية بمنهجية مؤسسية تجمع بين الدقة الشرعية، وسرعة الاستجابة، وتعدد قنوات التواصل، بما يسهم في دعم الاستقرار الفكري والأسري والمجتمعي.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر بنك فتاوى الأزهر فتاوى النساء فتاوى اللغات الأجنبية فتاوى وسائل الإعلام فتاوى وسائل التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: 371 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر| صور

القس أندريه زكي

اجتماع لجنة الأسرة بالطائفة الإنجيلية بحضور القيادات

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد