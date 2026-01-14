الجيش السوداني ينصب كمينا لـ الدعم السريع في كردفان ويكبدهم خسائر كبيرة

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن إقليم كردفان لا يزال يشهد أعنف المواجهات الميدانية في السودان، لا سيما في ولاية جنوب كردفان، التي تعد الأكثر اضطرابًا حتى اللحظة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع تواصل حصارها لمدينتي كادوقلي، عاصمة الولاية، ومنطقة الدلنج الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترًا منها، مشيرًا إلى أن الحصار والاستهداف المستمرين ينعكسان بشكل مباشر على المدنيين داخل هذه المناطق، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل نقص الإمدادات والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الجيش السوداني نفذ، في ساعات متأخرة من ليل أمس، كمينًا محكمًا استهدف عناصر من الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع، وأسفر عن مقتل العشرات وتدمير آليات قتالية في إقليم كردفان، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية متواصلة في عدة مواقع بجنوب الإقليم، مشيرا إلى أن حدة الاشتباكات لم تتراجع، ما ينذر بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.

