حوادث

ضربته بالعصا وكانت سعيدة.. الهواتف تكشف ماذا حدث خلال جلسة تعذيب سائق توك توك

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة ثلاثة متهمين، بينهم فتاة، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن وهتك عرضه بالقوة في حادث مؤلم وقع في منطقة عين شمس بالقاهرة، وشاهدت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين لتوثيق وقائع الجريمة.

مشاهدة هواتف المتهمين

ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقاطع المرئية المسجلة على الهاتف الخلوي المضبوط بحوزة المتهم الأول قيامه بهتك عرض المجني عليه، حيث أسجاه على بطنه وجثم عليه معتليًا جسده، وقد التقطت هذه المقاطع المصورة بواسطة المتهمة الثانية والمتهم الثالث، الذين رددوا عبارات للمتهم الأول تعزز من أفعاله وتشجعه على ارتكاب الاعتداء، وهو ما أكدته النيابة العامة من خلال المعاينة.

كما ثبت قيام المتهمة الثانية والمتهم الثالث بالتعدي عليه بالضرب أثناء تصوير المتهم الأول للمقاطع المرئية، حيث استخدمت المتهمة الثانية عصا خشبية وشفرة "كاتر" للضرب، بينما قام المتهم الثالث بصفعه على الوجه، وأكدت النيابة صحة ذلك بمحضر التحقيقات.

أقوال المجني عليه

شهد المجني عليه بأن المتهمين اختطفوه بطريقة التحايل، موضحًا أنه كان يمتهن قيادة دراجة نارية ثلاثية الإطارات "توك توك"، وقبل الواقعة استوقفته المتهمة الثانية لتوصيله إلى إحدى الأماكن المحددة، لكنها لم تمنحه أجره مقابل ذلك، وطلبت منه توصيلها إلى وجهة أخرى في اليوم التالي ووعدته بدفع كامل الأجر، واستمرت هذه العلاقة بينهما حتى هاتفته يوم الواقعة وطلبت منه القدوم إلى مسكنها الكائن بشارع مسجد التوحيد، دائرة قسم عين شمس، لإعطائه مبلغًا ماليًا عن رحلات سابقة قام بها باستخدام مركبته، فامتثل لذلك.

ما إن دخل المسكن حتى باغته المتهم الأول، وعاجله المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري "فرد خرطوش"، بينما أحضرت المتهمة الثانية عصا خشبية للسيطرة عليه، وتمالوا عليه جميعًا وأوسعوه ضربًا، ما أدى إلى إصاباته الموثقة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين هتكوا عرضه بالقوة والتهديد، وأرغموه على نزع ملابسه، ثم حسر المتهم الأول سرواله واطلعوا على عوراته، وجثم المتهم الأول عليه، بينما التقط الآخرون له صورًا ومقاطع فيديو أثناء الاعتداء، واحتجزوه لمدة تجاوزت اثنتي عشر ساعة، ثم سرقوا منه محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا وخاتمين فضيين وملابس أخرى، ولم يكتفوا بذلك بل أجبروا المجني عليه على التوقيع بالإمضاء والبصم على ثلاثة عشر إيصال أمانة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبحسب التحقيقات، فقد استدرجت المتهمة الثانية المجني عليه إلى مسكنها بعد اتفاق بينهما على تسوية مالية، وعند وصوله فوجئ بالتهديد من قبل المتهم الأول، زوج الفتاة، الذي أشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، بينما قام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض، كما استخدمت المتهمة الثانية عصا خشبية للسيطرة عليه.

وفي تفاصيل الجريمة، أُجبر المجني عليه على نزع ملابسه وتعرض للاعتداء الجنسي بالقوة تحت تهديد السلاح، بينما صور المتهمون الجريمة بهواتفهم المحمولة وهددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية، كما أجبروا المجني عليه على توقيع 13 إيصال أمانة قبل أن يسرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا، بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.

تعذيب هتك عرض فتاة جريمة

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

