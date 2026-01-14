وقع من الخامس .. قرار من النيابة بشأن مصرع «ابن الصف» بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بمدينة الصف جنوب المحافظة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الصف المركزي بوصول شاب مصابا بعدة إصابات وكسور مضاعفة ادعاء سقوط من علو، انتقلت قوة امنية لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

وتبين من الفحص والتحري أن شابًا أثناء وقوفه في الطابق الخامس بشرفة عقار في مدينة الصف اختل توازنه وسقط من أعلى العقار ليسقط مصابًا بعدة إصابات خطرة وتهشم بالجمجمة وأنحاء الجسد وفارق الحياة قبل اسعافه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفنه وتسليم جثمانه لذويه.