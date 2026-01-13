قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
حوادث

"وعود براقة وتنفيذ فشنك".. القصة الكاملة لدجال كرموز الذي استقطب ضحاياه على الإنترنت من أجل الشهرة والربح

دجال
دجال
رامي المهدي

في زوايا الألم واليأس، يبحث البعض عن أمل ولو كان واهنًا هناك، تحديدًا، وجد أحد المحتالين ضالته، مستغلًا احتياج الناس للشفاء، ليحول معاناتهم إلى وسيلة للكسب غير المشروع تحت ستار العلاج الروحاني.


 

البداية جاءت من شكاوى متفرقة لمواطنين فقدوا مدخراتهم بعد أن صدقوا ادعاءات شخص روج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره قادرًا على علاج الأمراض وفك الكرب وإزالة الأذى الروحي. 


 

كلمات منمقة، ومقاطع فيديو مصورة بعناية، ووعود براقة بالشفاء السريع، كانت كفيلة بإيقاع الضحايا في الفخ.


 

تحركات الأجهزة الأمنية لم تتأخر، عقب رصد النشاط المشبوه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بممارسة أعمال النصب والاحتيال، مستغلًا المعتقدات البسيطة لدى البعض، ومستخدمًا الدجل والشعوذة وسيلة للاستيلاء على أموالهم. 


 

ولم يكتفي بذلك، بل حرص على الترويج لنشاطه الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، سعيًا لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، أظهر فحصه احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، وأمام جهات التحقيق، أقر المتهم بما نسب إليه، معترفًا بتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته تلك الأعمال وبثها على صفحاته لجذب المزيد من الضحايا.


 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تستهدف حماية المواطنين من الاستغلال، وإغلاق أبواب الدجل التي تتسلل منها المعاناة الإنسانية.

العلاج الروحاني الأجهزة الأمنية النصب والاحتيال اخبار الحوادث

