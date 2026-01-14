رسميًا.. سفيان بوفال لاعبًا لنادي لوهاڤر الفرنسي

أعلنن نادي لوهافر الفرنسي تعاقده مع سفيان بوفال، نجم منتخب المغرب ولاعب يونيون سانت جيلواز البلجيكي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط سفيان بوفال بالانضمام لفريق الوداد المغربي خلال الفترة الماضية قبل وصول العرض الفرنسي الذي حسم انتقال اللاعب سريعا لصفوفه.

وجاء بيان نادي لوهافر كالتالي: صفقةٌ رائعة! هذا ما حققه نادي لوهافر للتوّ بضمّ لاعبٍ يتردد اسمه في أذهان جميع عشاق كرة القدم، ومحبي كرة القدم الجميلة: سفيان بوفال أصبح الآن جزءًا من صفوفه.

وأضاف : بعد أن سطع نجمه في نادي أنجيه، ولعب أيضًا لنادي ليل، بالإضافة إلى العديد من الأندية الأجنبية (ساوثهامبتون، سيلتا فيغو، الريان، يونيون سان جيلواز).

وأوضح : يمتلك هذا المهاجم، الذي خاض 46 مباراة دولية مع المنتخب المغربي (بما في ذلك 7 مباريات كأساسي في كأس العالم 2022)، خبرةً ستكون قيّمةً للغاية لفريق "سكاي بلوز"، لا سيما مشاركته في 99 مباراة في الدوري الفرنسي و11 مباراة في البطولات الأوروبية.

وأختتم النادي الفرنسي : في الثانية والثلاثين من عمره، يُبدي سفيان بوفال عزمه على خوض التحدي في لوهافر وإمتاع جماهير ملعب المحيط، الذي ينتظر بفارغ الصبر وصول لاعبه الجديد صاحب القميص رقم 17!