النائبة شيرين صبري: مصر ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والإدارة الأمريكية تقدر دورها جيدا

أكدت النائبة شيرين صبري عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يعكس تقدير الإدارة الأمريكية للدور المحوري لمصر في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية.

وأضافت صبري، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أثبتت مرة أخرى قدرتها على مواجهة الصراعات والتحديات في المنطقة، من خلال مواقفها الثابتة والداعمة لسيادة ووحدة الدول الشقيقة، وعلى رأسها السودان وليبيا والقرن الأفريقي، مؤكدة أن مصر تعمل دائمًا على تقديم الحلول السياسية وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

وأشارت النائبة إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وداعم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، موضحة أن القيادة المصرية تواصل جهودها الدبلوماسية البناءة لضمان السلام ووقف أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وختمت صبري تصريحها بالتأكيد على أن التقدير الأمريكي للدور المصري يعكس نجاح مصر في لعب دورها القيادي على المستوى الإقليمي، ودورها الاستراتيجي في حماية مصالح شعوب المنطقة وتعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن في مختلف الملفات الإقليمية الحيوية.