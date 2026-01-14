محافظ شمال سيناء يفتتح مركز خدمه العملاء بمنطقة المياه بالعريش

افتتح اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم/الأربعاء/، مركز خدمة العملاء، بمنطقة المياه بالعريش، بحضور الدكتور أبو العباس عيسى جلال نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي منطقة المياه حول الخدمات التي يقدمها المركز، والذي يعد الخامس من نوعه بمدينة العريش، حيث يوجد مركزان بمجلس مدينة العريش، ومركز برئاسة حي المساعيد، ومركز برئاسة حي أبو صقل.

ويقدم المركز جميع خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، ومنها، التعاقد على العدادات، واستقبال شكاوى، ودفع الفواتير، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وأكد المحافظ، خلال فعاليات الافتتاح، أهمية تقديم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمختلف الخدمات، للمواطنين بسهولة ويسر، مطالباً الشركة، بالإعلان عن مواعيد ضخ مياه الشرب للأحياء والتجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، قيام المركز بتقديم الخدمات المختلفة لــ 50 ألف مشترك بمدينة العريش.

ومن ناحية أخرى، تفقد محافظ شمال سيناء، سيارة الخدمات المتنقلة بالعريش والتي تقدم مختلف الخدمات للمواطنين بالأحياء والتجمعات، تيسيراً عليهم.