عشان تحافظ على العفش.. نصائح مهمة عند تنظيف الأثاث

يعد تنظيف الأثاث من أصعب المهمات على ربة المنزل حيث انه يتطلب خبرة خاصة حتى لا يفقد الخشب لمعانه أو لا يتلف مما يكلف الأسرة خسارة مالية كبيرة.

ووفقا لما جاء في موقع dogtas نكشف لكم أهم النصائح والاحتياطات عند تنظيف الأثاث الخشبي.

احتياطات تنظيف الاثاث

الاختبار المسبق: اختبر الطريقة التي ستستخدمها في زاوية غير ظاهرة من الخشب وهذا يضمن عدم وجود آثار غير مرغوب فيها على السطح.

توخ الحذر عند استخدام المواد الكيميائية: يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية القاسية مثل المبيض في تغير اللون وتشوه الأسطح الخشبية.

التدخل السريع: يسهل إزالة بقع الحبر وهي طازجة وحاول التنظيف قبل أن تجف.

تجنب الاحتكاك: قد يؤدي الاحتكاك المفرط على الأسطح الخشبية إلى تغلغل البقعة بشكل أعمق أو إتلاف السطح.

إزالة بقع الحبر من الأثاث الخشبي تتطلب مزيجًا من الحساسية والدقة و يمكنكِ تحقيق نتائج فعّالة باستخدام مواد منزلية بسيطة كالخل، وبيكربونات الصوديوم، ومعجون الأسنان.

باتباع الطرق الصحيحة، يمكنكِ الحفاظ على أثاثكِ الخشبي نظيفًا وأنيقًا وإذا واجهتِ صعوبة في إزالة البقعة، يُنصح بالاستعانة بخبير متخصص.