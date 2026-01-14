قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
عشان تحافظ على العفش.. نصائح مهمة عند تنظيف الأثاث

الاثاث
الاثاث
اسماء محمد

يعد تنظيف الأثاث من أصعب المهمات على ربة المنزل حيث انه يتطلب خبرة خاصة حتى لا يفقد الخشب لمعانه أو لا يتلف مما يكلف الأسرة خسارة مالية كبيرة.

ووفقا لما جاء في موقع dogtas نكشف لكم أهم النصائح والاحتياطات عند تنظيف الأثاث الخشبي.

احتياطات تنظيف الاثاث 

 الاختبار المسبق: اختبر الطريقة التي ستستخدمها في زاوية غير ظاهرة من الخشب وهذا يضمن عدم وجود آثار غير مرغوب فيها على السطح.

توخ الحذر عند استخدام المواد الكيميائية: يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية القاسية مثل المبيض في تغير اللون وتشوه الأسطح الخشبية.

التدخل السريع: يسهل إزالة بقع الحبر وهي طازجة وحاول التنظيف قبل أن تجف.

 تجنب الاحتكاك: قد يؤدي الاحتكاك المفرط على الأسطح الخشبية إلى تغلغل البقعة بشكل أعمق أو إتلاف السطح.

إزالة بقع الحبر من الأثاث الخشبي تتطلب مزيجًا من الحساسية والدقة و يمكنكِ تحقيق نتائج فعّالة باستخدام مواد منزلية بسيطة كالخل، وبيكربونات الصوديوم، ومعجون الأسنان. 

باتباع الطرق الصحيحة، يمكنكِ الحفاظ على أثاثكِ الخشبي نظيفًا وأنيقًا وإذا واجهتِ صعوبة في إزالة البقعة، يُنصح بالاستعانة بخبير متخصص. 

الاثاث تنظيف الاثاث تنظيف الخشب تنظيف الاثاث الخشبي طرق تنظيف الاثاث

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

