بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية

تنطلق اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة

وتبدأ اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة ، بمادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، والتربية الفنية

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، يؤدي اليوم 214,367 طالبًا وطالبة في مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية، داخل 746 لجنة امتحانية موزعة على 35 إدارة تعليمية بنطاق محافظة القاهرة، مع التطبيق الكامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة احصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مؤكدةً أن أعداد الطلاب تأتي على النحو التالي:

- 109,383 طالبًا انتظام بنين

- 103,208 طالبة انتظام بنات

- 765 طالب منازل

- 1,011 طالبة منازل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

الخميس 15 يناير 2026 : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والاحصاء + اللغة الأجنبية

الأربعاء 21 يناير 2026 : الهندسة

الخميس 22 يناير 2026 : الهندسة + العلوم

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.

الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .



التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.



